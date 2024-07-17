Летом мы часто ставим продукты в холодильник, чтобы дольше сохранить их свежими, однако некоторые эксперты говорят, что не все надо ставить в холодное место. Есть несколько продуктов, которые не стоит охлаждать, потому что низкая температура только испортит их вид и вкус.

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Огурцы

Холод приводит к тому, что кожура огурца начинает сморщиваться, а внутренняя часть становится мягкой. Лучше всего держать огурцы в кухонном шкафу или даже столе.

Помидоры

Аналогичная ситуация происходит и с помидорами. В холодильнике они тоже теряют свою текстуру и вкус, поэтому их надо держать при комнатной температуре.



Помидоры не рекомендуется держать в холодильнике / Фото Pexels

Лук

Мягкость и плесневение свойственна луку, если длительное время хранить его в холодильнике. Это обусловлено излишней влажностью, которая там накапливается. Лучше всего хранить лук просто в прохладном месте. В холодильнике можете хранить исключительно нарезанный лук, но в контейнере, чтобы он не замерз всю поверхность.

Бананы

Не ставьте бананы в холодильник, потому что через некоторое время они почернеют. Вместо этого храните фрукты в прохладном месте – шкафу или специальной корзине для фруктов на кухне.