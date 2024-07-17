Влітку ми часто ставимо продукти в холодильник, аби довше зберегти їх свіжими, однак деякі експерти кажуть, що не все треба ставити в холодне місце. Є кілька продуктів, які не варто охолоджувати, бо низька температура лише зіпсує їхній вигляд та смак.

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Огірки

Холод призводить до того, що шкірка огірка починає зморщуватися, а внутрішня частина стає м’якою. Найкраще тримати огірки у кухонній шафі чи навіть столі.

Помідори

Аналогічна ситуація стається й з помідорами. У холодильнику вони теж втрачають свою текстуру та смак, тому їх треба тримати при кімнатній температурі.



Помідори не рекомендовано тримати в холодильнику / Фото Pexels

Цибуля

М’якість та пліснява властиві цибулі, якщо тривалий час зберігати її в холодильнику. Це зумовлено зайвою вологістю, яка там накопичується. Найкраще зберігати цибулю просто в прохолодному місці. У холодильнику можете зберігати виключно нарізану цибулю, але в контейнері, щоб вона не засмерділа всю поверхню.

Банани

Не ставте банани в холодильник, бо через деякий час вони почорніють. Натомість зберігайте фрукти в прохолодному місці – шафі чи спеціальній корзині для фруктів на кухні.