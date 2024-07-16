На те, скільки холодильник протримає без електрики залежить кілька факторів: виробник холодильника, якість дверних ущільнювачів, термін експлуатації, місце встановлення холодильника, розмір камер, кількість продуктів та якість теплоізоляції.

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Скільки часу тримає холодильник без світла

Холодильники від Indesit, Whirpool, Bosch, Samsung, LG оснащені сучасними технологіями енергоощадження, тож мають шанс протриматися понад 10 годин, а морозилка може зберігати свої властивості аж 36 годин.

У випадку, якщо холодильник служить вже багато років та випущений від маловідомого бренду, то тут якісного й тривалого зберігання годі очікувати. Без електрики він протримається у 2 чи 3 рази менше.

Якщо холодильник встановлений на кухні в «спекотному» місці, до прикладу, з вікнами на південь, то холод зберігатиметься відповідно менше. Коли на кухні готується їжа й все парує, а температура сягає 25 – 30 градусів, то й холод в ньому зберігатиметься менше часу.



Холодильник може зберігати холод впродовж певного часу / Фото Pexels

Як зберегти холод в холодильнику без електрики

Не відкривайте часто двері та не тримайте їх відкритими, коли берете продукти, бо тепле повітря швидко зайде всередину камери.

Знаючи про відключення світла заздалегідь, встановіть нижчий температурний режим в камерах, аби при відключенні холод тримався довше.

Є ще один гарний лайфхак. Наморозьте в морозилці кілька пляшок з водою, а після відключення поставте їх поміж продуктами в холодильник. Таким чином крижана вода допоможе знизити температуру всередині камери.

Ймовірно, ви цього не знали, але чим більше в холодильнику продуктів, тим довше зберігатиметься холод всередині. Напівпорожня морозилка буде тримати температуру до 24 годин, а повна – вдвічі довше.