На то, сколько холодильник продержит без электричества зависит несколько факторов: производитель холодильника, качество дверных уплотнителей, срок эксплуатации, место установки холодильника, размер камер, количество продуктов и качество теплоизоляции.

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Сколько времени держит холодильник без света

Холодильники от Indesit, Whirpool, Bosch, Samsung, LG оснащены современными технологиями энергосбережения, поэтому имеют шанс продержаться более 10 часов, а морозилка может сохранять свои свойства до 36 часов.

В случае, если холодильник служит уже много лет и выпущен от малоизвестного бренда, то качественного и длительного хранения не стоит ожидать. Без электричества он продержится в 2 или 3 раза меньше.

Если холодильник установлен на кухне в "жарком" месте, к примеру, с окнами на юг, то холод будет сохраняться соответственно меньше. Когда на кухне готовится еда и все парит, а температура достигает 25 – 30 градусов, то и холод в нем будет сохраняться меньше времени.



Холодильник может хранить холод в течение определенного времени / Фото Pexels

Как сохранить холод в холодильнике без электричества

Не открывайте часто двери и не держите их открытыми, когда берете продукты, потому что теплый воздух быстро зайдет внутрь камеры.

Зная об отключении света заранее, установите низкий температурный режим в камерах, чтобы при отключении холод держался дольше.

Есть еще один хороший лайфхак. Наморозьте в морозилке несколько бутылок с водой, а после отключения поставьте их между продуктами в холодильник. Таким образом ледяная вода поможет снизить температуру внутри камеры.

Вероятно, вы этого не знали, но чем больше в холодильнике продуктов, тем дольше будет сохраняться холод внутри. Полупустая морозилка будет держать температуру до 24 часов, а полная – вдвое дольше.