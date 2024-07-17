Цветы бархатцев выделяют довольно едкий запах, который не любят грызуны, насекомые и другие вредители. Чтобы уберечь урожай и отпугнуть нежелательных "гостей", цветы надо высаживать по периметру грядок или между рядами посадок.

Смотрите также Лунный календарь огородника на июль: что надо посеять, чтобы урожай был до осени

Как бархатцы отпугивают вредителей

Если высадить бархатцы рядом с капустой, то убережете овощи от поедания совкой или белявкой капустной. Бархатцы посажены возле лука уберегут его от луковой мухи, а у клубники – от земляничного долгоносика.

Запах бархатцев очень не любят колорадские жуки и тля. Все дело в том, что для них плохо пахнет не только цветок, но и его корни. Запах также способен отпугнуть проволочника, медведку и нематод – микроскопических червей в почве.



Бархатцы отпугивают вредителей с участка / Фото Pexels

Некоторые садоводы даже сажают бархатцы возле молодых деревьев, чтобы защитить их от болезней и вредителей.

Эти цветы содержат фитонциды, которые уничтожают грибковые инфекции, которые вызывают фузариоз у растений. Для обеззараживания почвы их высаживают на огороде, а после цветения заделывают в землю. Через месяц на этом месте уже можно сажать новые культуры: кукурузу, ячмень и прочее.

Из бархатцев также получают органическое удобрение и компост. Некоторые садоводы выращивают их как сидераты, чтобы оздоровить структуру почвы, применяют как мульчу и даже сажают в местах, где много сорняков, чтобы вывести их с участка.