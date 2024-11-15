5 причин, почему белые простыни не выглядят чистыми: как вернуть им яркость

Если у вас есть комплект белого постельного белья, вы могли заметить, что со временем оно становится серым, и белье, которое так радовало глаз сначала, постепенно теряется. Но вернуть его все же возможно.

Оказывается, есть несколько довольно распространенных причин, которые приводят к тому, что ваши простыни теряют приятный белый цвет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И для того, чтобы разобраться с проблемой, сперва нужно узнать, какие же ваши привычки приводят к потускнению ткани.

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Пот, грязь и жир

Конечно, неприятно об этом думать, и ночью, когда вы дремлете, ваши простыни загрязняются. И самая распространенная причина загрязнений белого постельного белья – это желтые пятна от пота, которые появляются на простынях со временем.

Даже если сначала вы этого не замечаете, со временем и мертвые клетки кожи, и жир с тела, и пот накапливаются и вызывают немало пятен.

Вы не стираете белое отдельно

Существует причина, по которой эксперты советуют перед стиркой всегда разделять белье по цвету. Красители из темных тканей, и в том числе и из красного, синего и зеленого, могут “вытекать” из стиральной машины и влиять на ваши простыни.

Во время стирки белого постельного белья нужно всегда отделять его от остальных тканей. Даже из старых цветных вещей может потечь краска, поэтому их всегда нужно держать отдельно.



Белые вещи нужно стирать отдельно / Фото Pexels

Вы забываете умываться вечером

Вместе с потом, грязью и жиром немалую опасность для ваших белых простыней несет и косметика. И если вы иногда забываете вечером снять ее перед тем, как ложиться спать, это может привести в конце концов к тому, что на наволочках и пододеяльниках появятся темные и цветные следы, которых будет непросто избавиться.

Вы неправильно храните белье

Еще одна причина пожелтения или серого белья – это неправильное его хранение. Постельное белье, которое хранится в месте, где плохая вентиляция или высокая влажность, может подвергнуться этому воздействию, и в волокнах появится плесень и плесень. Это не только приведет к неприятному запаху, но и оставит коричневые или желтые пятна, которые совсем непросто удалить.

Спальня запыленная

Пыль – это вроде бы не такой и важный фактор, но он все равно может стать причиной загрязнения постельного белья. Частицы пыли оседают на ней так же как и на мебели, особенно в случае, если вы привыкли держать окна открытыми.