Почему чайник шумит перед закипанием: интересный ответ

Наверняка вам приходилось замечать, что когда вода в чайнике начинает нагреваться, он начинает шуметь? У этого явления есть простое объяснение.

Если вы каждый раз замечаете, что ваш чайник начинает шуметь перед закипанием, вы не одни – ведь это происходит практически со всеми электрическими чайниками, сообщает 24 Канал. Но объяснение знают не все.

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Почему чайник шумит во время закипания?

Все дело в том, что во время нагрева воды у дна чайника образуются пузырьки газа, который не конденсировался. Это может быть, например, растворенный в воде кислород. И из-за недостаточной температуры давление внутри пузырьков меняется, из-за чего они лопаются. Именно этот процесс сопровождается характерным шумом, который и приходится слышать перед закипанием воды.

Когда температура повышается до 100 градусов, давление внутри пузырьков становится таким же, как и снаружи, и они начинают расти в объеме, поднимаясь к поверхности. Если вода не прогрета там до 100 градусов, тогда часть пара, образовавшегося, конденсируется и возвращается обратно. Пузырьки теряют объем и снова возвращаются на дно.

Изменение сопровождается шумом – и мы его слышим от чайника во время закипания воды. А вот когда вода на поверхности достигает 100 градусов, взрыв паровых пузырьков будет происходить на поверхности, и они не опускаются снова вниз. Этот процесс сопровождается обильным выделением пара, вырывающегося из чайника, и тогда шум переходит в бульканье.



Чайник может шуметь во время закипания / Фото Pexels

Как избавиться от налета на чайнике?

Поэтому, шум во время закипания чайника – это вовсе не проблема, а вполне естественный процесс. А вот белый налет на дне уже может принести немало проблем. І избавиться от накипи на чайнике порой бывает непросто.

Но делать это нужно, ведь из-за значительного его накопления чайник может не только быстрее сломаться, но и вкус воды, что вы нагреваете в нем, изменится – и не в лучшую сторону. Большинство экспертов советуют использовать для очистки лимонную кислоту или уксус – их нужно прокипятить вместе с водой, и тогда налет отвалится практически сам.