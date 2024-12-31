Вот почему стиральная машина "врет" о времени стирки: неожиданное объяснение

Возможно, вы замечали, что время стирки, указанное в цикле, часто не совпадает с тем, сколько оно занимает на самом деле. И эта, казалось бы, аномалия, имеет свое объяснение.

Иногда стиральные машины могут заставить вас усомниться в ощущении времени. Например, цикл на 40 минут на самом деле может длиться полтора часа, а полоскание, что должно было занимать всего несколько минут, растягивается на час, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Почему стиральные машины указывают неправильное время стирки?

То, что стиральные машины меняют время стирки – это не ошибка, и не плод вашего воображения. Оказывается, это довольно распространенное явление. Эксперты по бытовой технике объясняют, что прежде всего это происходит из-за того, что современные стиральные машины адаптируются к тканям, уровня загрязнения и средств для стирки, что вы добавляете в машинку.

Такие факторы, как размер загрузки машинки или типы ткани, а также температура воды, влияют и время стирки и значительно продлить цикл. Это и приводит к тому, что стиральная машинка вам "врет".

Эти настройки предназначены для лучшей очистки одежды и более бережного ухода за тканью – даже если это означает, что иногда это увеличивает время, что нужен для этого процесса. Например, если ваша стиральная машина обнаруживает, что внутри большая загрузка, она может включить более длительное время полоскания или непосредственно стирки.



Стирка может отнимать больше времени, чем цикл / Фото Pexels

Кроме того, современные машины также могут добавить дополнительные минуты к циклу, чтобы убедиться, что в одежде не осталось моющего средства. Время, которое требуется для стирки – только условное, и в реальности может не совпадать со временем, что забирает стирка.

Например, цикл отжима в машинке работает, пока количество воды, вытекающей, не уменьшится до определенного уровня. И фактическая его продолжительность зависит от типа одежды внутри. Например, большое пушистое одеяло достаточно пористое и стекает быстро, а вот плотные футболки и носки будут отжиматься дольше.