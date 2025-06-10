5 ошибок, из-за которых ваши циннии погибают: не знают даже опытные садоводы

Циннии –это одни из лучших цветов, которые можно высадить у себя на участке –они неприхотливы, красивы и чрезвычайно пышно и привлекательно цветут. Но даже они нуждаются в некотором уходе.

Если за цинниями не ухаживать как следует, со временем они могут начать опадать, и поэтому вы не сможете полностью насладиться этими невероятными цветами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Чрезмерный полив

Возможно, вы об этом и не знали, и циннии могут склоняться и опадать, если поливать их слишком обильно. Правильный полив очень важен, но если с ним переусердствовать, тогда это может помешать поступлению воздуха к корням растения.

В конце концов это приведет к нарушению структуры почвы и падению растения – особенно в случае, если она вырастает очень высокой.

Слишком много стресса

Несмотря на то, что циннии достаточно легко выращивать, рассада, страдающая от недостатка питательных веществ, чрезмерного или недостаточного полива, а также от экстремальных температур, не даст цветов такого качества, как рассада, что будет выращена в благоприятных условиях.

Если вы хотите получать большие, махровые цветы, тогда нужно минимизировать стресс, что испытывают растения.



Циннии нуждаются в уходе / Фото Pexels

Вы не обрезаете и не удаляете мертвые головки

Цветы циннии должны иметь крепкие стебли, чтобы стоять прямо. И достичь этого можно, только если вы не будете забывать об обрезке и удалении отмерших цветов. Вы можете прищипывать растения, когда они молодые, чтобы стимулировать низкое ветвление ветвей.

Кроме того, если вы будете отрезать цветы, что уже отцвели, это также уменьшит риск падения растения.

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Неправильное расстояние во время посадки

Циннии, как и другие высокие растения, занимают немало места – поэтому они требуют немалого количества друг от друга. Сажайте циннии на расстоянии примерно в 20 сантиметров друг от друга – тогда они будут иметь достаточный поток воздуха, что обезопасит их от мучнистой росы.

Слишком ранняя посадка

Всегда хочется первыми насладиться цветением красивых цветов. Но стоит быть осторожными, чтобы не рисковать здоровьем цинний. А именно это и может случиться, если вы высадите их слишком рано. Люди часто допускают эту ошибку, и в конце концов получают бледные листья, слабые стебли и плохой рост.