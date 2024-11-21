Эти 5 привычек притягивают к вашей кухне жуков и мошек: вы тоже это делаете

Если вы когда-то замечали у себя на кухне нежелательных насекомых, тогда вы знаете, насколько они могут быть неприятными. Но они не появляются просто так – обычно этому виной некоторые вредные привычки владельцев дома.

Вероятно, с муравьями, мошками и другими насекомыми на кухне в какой-то момент сталкивались практически все, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И для того, чтобы проблема не появлялась снова и снова, нужно знать, от каких привычек стоит отказаться уже сейчас.

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Вы оставляете еду

Конечно, ваза с фруктами может выглядеть очень красиво на столешнице, но она – практически магнит для муравьев и кухонных мошек. Так же не стоит ставить на виду и печенье и другие сладости.

Муравьи просто обожают сахар и углеводы, и если вы оставите еду, это будет означать практически приглашение их на обед.

Вы не убираете кухню сразу же после готовки

Может возникнуть соблазн не убирать сразу же после того, как вы приготовили то или иное блюдо, но делать это, к сожалению, просто необходимо. По крайней мере, если вы хотите держать всех насекомых как можно дальше от своей кухни.

Убирать очень долго не нужно – достаточно будет уделить минуту – две, чтобы протереть все приборы и столешницы от крошек и остатков пищи.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Вы не выносите мусор достаточно часто

Уборка – это действительно хлопотная работа, но если вы не выносите мусор вовремя, рано или поздно это приведет к появлению не только муравьев, но и более неприятных существ – например, тараканов.

Они размножаются чрезвычайно быстро, а потом могут загрязнять вашу пищу и передавать болезнетворные микроорганизмы.



Мусор нужно часто выносить / Фото Pexels

У вас нет сеток

Зимой это неактуально, но летом вам нужно позаботиться о том, чтобы во время проветривания кухни или других комнат внутрь вашей квартиры не могли пробраться муравьи, мошки и другие насекомые.

Вы покупаете продукты оптом

Покупка сразу большого количества продуктов – это очень удобно и выгодно. Вот только эта привычка, к сожалению, может привлечь немало насекомых в дом, а также вы можете случайно принести некоторых нежелательных гостей с собой прямо со склада.