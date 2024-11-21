Ці 5 звичок притягують до вашої кухні жуків та мошок: ви теж це робите

Якщо ви колись помічали у себе на кухні небажаних комах, тоді ви знаєте, наскільки вони можуть бути неприємними. Але вони не з’являються просто так – зазвичай цьому виною деякі шкідливі звички власників дому.

Певно, з мурахами, мошками та іншими комахами на кухні в якийсь момент стикалися практично всі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І для того, щоб проблема не з’являлася знову і знову, потрібно знати, від яких звичок варто відмовитися вже зараз.

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Ви залишаєте їжу

Звісно, ваза з фруктами може виглядати дуже гарно на стільниці, але вона – практично магніт для мурашок та кухонних мошок. Так само не варто ставити на видноті і печиво та інші солодощі.

Мурахи просто обожнюють цукор та вуглеводи, і якщо ви залишите їжу, це означатиме практично запрошення їх на обід.

Ви не прибираєте кухню відразу ж після готування

Може виникнути спокуса не прибирати одразу ж після того, як ви приготували ту чи іншу страву, але робити це, на жаль, просто необхідно. Принаймні, якщо ви хочете тримати усіх комах якомога далі від своєї кухні.

Прибирати дуже довго не потрібно – достатньо буде приділити хвилину – дві, аби протерти усі прилади та стільниці від крихт та залишків їжі.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Ви не виносите сміття досить часто

Прибирання – це справді клопітка робота, але якщо ви не виносите сміття вчасно, рано чи пізно це призведе до появи не тільки мурах, але й більш неприємних істот – наприклад, тарганів.

Вони розмножуються надзвичайно швидко, а потім можуть забруднювати вашу їжу та передавати хвороботворні мікроорганізми.



Сміття потрібно часто виносити / Фото Pexels

У вас немає сіток

Взимку це неактуально, але влітку вам потрібно подбати про те, аби під час провітрювання кухні чи інших кімнат всередину вашої квартири не могли пробратися мурахи, мошки та інші комахи.

Ви купуєте продукти гуртом

Покупка відразу великої кількості продуктів – це дуже зручно та вигідно. Ось тільки ця звичка, на жаль, може привабити чимало комах до дому, а також ви можете випадково принести деяких небажаних гостей з собою прямо зі складу.