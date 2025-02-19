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19 февраля, 13:13
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Почему у человека горят щеки: узнайте по приметам по дням недели

Квитослава Туз

Иногда можно заметить, что неожиданно начинают гореть щеки. Все мы хорошо знаем народные приметы, поэтому по приметам, этот признак указывает на то, что о нас кто-то говорит. Чтобы правильно раскрыть смысл поверья, нужно обратить внимание на дни недели.

Согласно народной мудрости, щеки горят тогда, когда о человеке кто-то что-то говорит, пишет 24 Канал. Чтобы понять, что именно говорят – хорошее или плохое, можно воспользоваться несколькими способами, которые уже хорошо известны многим.

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Почему у человека горят щеки

Нужно провести по щеке золотым кольцом, прижимая ее плотно к лицу. По следу, оставшемуся на поверхности кожи, можно понять, что именно говорят. Черная линия означает, что говорят что-то плохое и злобно сплетничают. Светлый след даст понять, что говорят о вас что-то только хорошее. Отсутствие следа указывает на то, что люди вас хвалят и искренне радуются вашим успехам.


Щеки горят тогда, когда о нас кто-то что-то говорит / Фото Pexels

Кроме известной приметы о разговорах других людей, теперь горение щек начали толковать по дням недели.

  • Понедельник – ждите быстрого знакомства или долгожданной встречи;
  • Вторник – надвигается серьезный конфликт, поэтому подумайте о проблемах, которые есть, чтобы их решение не застало вас врасплох;
  • Среда – вас ждет успех во всех сферах жизни, за которые вы не возьметесь;
  • Четверг – ждите приятного события, которое принесет только радость;
  • Пятница – ожидайте встречи с близкими людьми или неожиданный сюрприз от родственников;
  • Суббота – примета обещает хорошее настроение и веселье;
  • Воскресенье – в этот день придется попрощаться с близкими людьми.

Не всегда щеки горят из-за того, что кто-то говорит о нас озлобленно. Иногда это может быть признаком любви и восхищения, поэтому есть еще несколько толкований дополнительных признаков.

Если краснеют две щеки, то чувства и мысли человека, который вас вспоминает очень сильные. Чтобы избежать неприятных событий в жизни, рекомендуется умыть лицо святой водой.

Краснеет лишь правая щека – примета прогнозирует свидание с любимым человеком, а если левая щека зарумянилась, то это тревожная примета, которая может предвещать скандал и конфликты и встречу с коварным человеком.