Чому у людини горять щоки: дізнайтеся за прикметами по днях тижня

Інколи можна помітити, що зненацька починають горіти щоки. Усі ми добре знаємо народні прикмети, тож за прикметами, ця ознака вказує на те, що про нас хтось говорить. Щоб правильно розкрити сенс повір’я, потрібно звернути увагу на дні тижня.

Згідно з народною мудрістю, щоки горять тоді, коли про людину хтось щось говорить, пише 24 Канал. Щоб зрозуміти, що саме кажуть – добре чи погане, можна скористатися кількома способами, які вже добре відомі багатьом.

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Чому у людини горять щоки

Потрібно провести по щоці золотим кільцем, притискаючи її щільно до лиця. По сліду, що залишився на поверхні шкіри, можна зрозуміти, що саме кажуть. Чорна лінія означає, що говорять щось погане й злісно пліткують. Світлий слід дасть зрозуміти, що кажуть про вас щось лише хороше. Відсутність сліду вказує на те, що люди вас хвалять та щиро радіють вашим успіхам.



Щоки горять тоді, коли про нас хтось щось говорить / Фото Pexels

Окрім відомої прикмети про розмови інших людей, тепер горіння щік почали тлумачити по днях тижня.

Понеділок – чекайте на швидке знайомство чи довгоочікувану зустріч;

– чекайте на швидке знайомство чи довгоочікувану зустріч; Вівторок – насувається серйозний конфлікт, тому подумайте про проблеми, які є, щоб їхнє вирішення не застало вас зненацька;

– насувається серйозний конфлікт, тому подумайте про проблеми, які є, щоб їхнє вирішення не застало вас зненацька; Середа – вас чекає успіх у всіх сферах життя, за які ви не візьметеся;

– вас чекає успіх у всіх сферах життя, за які ви не візьметеся; Четвер – чекайте на приємну подію, яка принесе лише радість;

– чекайте на приємну подію, яка принесе лише радість; П’ятниця – очікуйте на зустріч з близькими людьми чи несподіваний сюрприз від родичів;

– очікуйте на зустріч з близькими людьми чи несподіваний сюрприз від родичів; Субота – прикмета обіцяє гарний настрій та веселощі;

– прикмета обіцяє гарний настрій та веселощі; Неділя – у цей день доведеться попрощатися з близькими людьми.

Не завжди щоки горять через те, що хтось говорить про нас озлоблено. Інколи це може бути ознакою любові та захоплення, тому є ще кілька тлумачень додаткових ознак.

Якщо червоніють дві щоки, то почуття й думки людини, яка вас згадує є дуже сильними. Щоб уникнути неприємних подій у житті, рекомендовано вмити лице свяченою водою.

Червоніє лиш права щока – прикмета прогнозує побачення з коханою людиною, а якщо ліва щока зарум'янилася, то це тривожна прикмета, яка може віщувати скандал та конфлікти й зустріч з підступною людиною.