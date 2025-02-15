Знайти щось на вулиці – це саме по собі удача. Але деякі предмети, як вважають езотерики, ще й енергетично заряджені так, аби притягувати до вас гроші та щастя, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Підкова

Залізна підкова здавна вважалася символом успіху та матеріального благополуччя. І якщо ви вже знайшли її на вулиці – не залишайте лежати, а забирайте додому. Коли знайдена випадково, підкова має особливу силу.

Тож її потрібно повішати над вхідними дверима, і тоді підкова притягне у дім гроші та злагоду.

Ключ

Вважалося, що ключ може стати надзвичайно сильним оберегом для дому. І що старіший він, то краще – захист буде більш потужним. Повір'я стверджують, що знайти ключ – це до швидкого переїзду чи навіть покупки житла. Тож краще дивитися уважно під ноги, аби не пропустити важливу знахідку!



Знайти ключ – на удачу / Фото Pexels

Ікона

Ікона – це знак, що вищі сили піклуються про вас. Та підіймати її просто так не можна – спершу потрібно проговорити "Господи, благослови". І якщо ви щиро вірите у благодатну силу образу, тоді в усіх починаннях на вас очікуватиме успіх.

Ґудзик

Ця знахідка – символ приємних змін та звісток, і що більше дірочок у ґудзику – то краще. Можна використовувати його як оберіг від пристріту та талісман – для цього достатньо протягнути через нього червону нитку та зав'язати щільним вузлом. Носіть його весь час з собою, ховаючи від чужих поглядів.

Монета

А ось це вже віщує справжній успіх – якщо ви знайдете на вулиці стару монету, багатство вже не за горами. І найкраще, якщо ця монета вже погнута, іржава, тріснута та така, що вже вийшла з обігу – вона стане талісманом, що принесе добробут та кар'єрний ріст.