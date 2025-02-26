Почему горят уши: интересные причины, которые вы раньше могли не знать

Каждый из нас точно наблюдал в жизни за таким явлением как "горение ушей". Большинство знают, что это является признаком того, что за нашей спиной кто-то что-то плохое говорит, впрочем есть еще несколько интересных причин, о которых не все могли знать.

С медицинской точки зрения, уши горят не совсем из-за того, что о человеке кто-то плохо говорит, а из-за прилива крови к голове, пишет 24 Канал. На наружном ухе сосуды расположены близко к поверхности, поэтому тонкая и нежная кожа начинает краснеть.

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Впрочем, люди хотят больше внимания обращать на приметы, поэтому есть несколько определений горения правого и левого уха, а еще детальное объяснение по дням недели.

Почему горит левое ухо

По свидетельству народных примет, левое ухо горит к сплетням. Это является звоночком о том, что вас обсуждают много людей. Жар в левом ухе также может сигнализировать о проблемах с мужчинами, поскольку левая половина тела олицетворяет женскую энергию. Длительный и сильный жар является признаком зависти.

Почему горит правое ухо

Жжение в правом ухе – это уже счастливый знак. Он обещает укрепление репутации в коллективе. Вас могут похвалить и подчеркнуть положительные качества. Правое ухо горит тогда, когда вам хотят позвонить и сделать интересное предложение. Правая половина уха – мужская, поэтому это еще может свидетельствовать о признании в любви, предложение, совместное проживание или рождение ребенка.

Жар в ушах по дням неделях

Чтобы еще лучше понять признак жжения ушей, есть даже развернутая трактовка по дням недели.

Понедельник – кто-то завидует.

Вторник – предвещает ссору пары или супругов.

Среда – жжение уха утром – к встрече, если же жар ощущается вечером – к романтическому свиданию.

Четверг – покраснение ушей предвещает добрую и хорошую весть.

Пятница – жар в ушах символизирует приятную встречу или свидание.

Суббота – если ухо горит утром или в обед, то ничего плохого не произойдет. Вечером надо обратить внимание на знак, поскольку стоит быть осторожными.

Воскресенье – горящие уши предвещают прибыль.