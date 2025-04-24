Эти 6 ошибок мешают вашим гортензиям цвести: не все о них знают

Гортензии – это величественные цветы, требующие, впрочем, больше ухода, чем догадывается немало садоводов.

Гортензии – это достаточно популярные растения для садов и клумб, и недаром – они считаются неприхотливыми, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, если вы хотите увидеть пышное и яркое цветение, нужно приложить некоторые усилия.

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Неправильное размещение гортензий

Лучше всего гортензии чувствуют себя в полутени, особенно если они защищены от послеобеденного солнца. Определенные сорта, например гортензия дуболистная, могут выдерживать даже глубокую тень.

А вот солнце для них может стать губительным, и особенно стоит обратить внимание на места, которые выходят на запад – они не могут защитить растение от наиболее жестоких и жарких лучей солнца.

Обрезка в неправильное время

Обычно гортензии не требуют большой обрезки, но если вы проведете ее в неподходящее время, это может обернуться катастрофическими последствиями для цветения вашего растения. Слишком поздняя обрезка гортензии весной может стать одной из самых больших ошибок садовода.

Кстати, мы уже рассказывали ранее, когда нужно обрезать гортензию.

Неудачное соседство

Некоторые растения, например грецкий орех – это очень неудачные соседи для любой гортензии. Не стоит также сажать возле кустов подсолнечник, золотарник и форзицию – они выделяют в почву химические вещества, что останавливает рост всего, что посажено вблизи, и это точно повлияет на способность вашей гортензии процветать.

Неправильный полив

Гортензия, как достаточно неприхотливое растение, может справиться с некоторой вариативностью в поливе, и в идеале их нужно не так много воды, и стоит убедиться, что она не застаивается вокруг куста.

Хороший дренаж является обязательным – ведь влажная почва может привести к загниванию корней и гибели всего растения.



Поливать гортензию следует осторожно / Фото Pexels

Слишком густая посадка

Проверьте свой сорт гортензии и определите, до какого максимального размера может дорасти куст. Если вы посадите растения слишком близко друг к другу, вы можете помешать гортензии получать нужные питательные вещества и увеличите риск различных заболеваний.

Отсутствие защиты на зиму

Если зимы в регионе морозные, нужно позаботиться о защите гортензии от холода. Перед заморозками нужно сильно полить растение, а затем накрыть ее корневую зону толстым слоем компоста и мульчи.