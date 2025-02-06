Почему губки для посуды имеют разный цвет: вы и не догадывались

Возможно, вы заметили, что в одной упаковке губок есть несколько разных цветов. И, оказывается, они выбираются не просто так, и каждый цвет имеет свое значение.

Цвет губок в одной упаковке – это не решение стиля или прихоть производителей. В каждом цвете закодирована своя информация, которую только единицы могут расшифровать, сообщает 24 Канал.

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Почему губки имеют разные цвета?

Вы точно замечали раньше, что каждая губка состоит из двух частей – мягкого поролона и жесткой полоски, что приклеена к нему. И эта жесткая часть имеет свое название – сктч-брайтон, или же абразивная часть. И вот на что нужно обращать внимание – это на цвет этой абразивной части.

Ведь именно он определяет то, насколько жесткой будет губка. А вот цвет, в который окрашен поролон, может совсем ничего не значить и не влиять на ее применение.



Губки недаром имеют разные цвета / Фото Pexels

Если вы будете понимать, какие цвета абразивной части что означают, вы сможете использовать губки наиболее удачным образом и достичь максимальной чистоты посуды без лишнего трения или повреждений.

И если вы раньше выбирали губки не по цвету абразива, а по другим параметрам, то стоит изменить подход. Возможно, вы уже заметили, что самых популярных цветов существует всего два – желтый и зеленый.

Желтый цвет обеспечивает бережный уход. Такая губка подходит для очистки стеклянной посуды, фарфора и хрусталя. В такой губке нет абразивных частиц, поэтому для чистки грязи и нагара, присохшего к посуде, она не подойдет.

обеспечивает бережный уход. Такая губка подходит для очистки стеклянной посуды, фарфора и хрусталя. В такой губке нет абразивных частиц, поэтому для чистки грязи и нагара, присохшего к посуде, она не подойдет. Зеленый цвет зато свидетельствует, что губка очень жесткая. Она подойдет для мытья застарелого жира, пригоревшей пищи и остатков нагара. Но будьте осторожны – такой губкой можно легко повредить эмаль.

зато свидетельствует, что губка очень жесткая. Она подойдет для мытья застарелого жира, пригоревшей пищи и остатков нагара. Но будьте осторожны – такой губкой можно легко повредить эмаль. Черный цвет . Если вам встретилась такая губка, знайте, что она имеет максимальную плотность вискозы и содержание абразивных веществ. Такие губки легко справятся с нагаром и сложными пятнами, но на деликатных поверхностях использовать их нельзя.

. Если вам встретилась такая губка, знайте, что она имеет максимальную плотность вискозы и содержание абразивных веществ. Такие губки легко справятся с нагаром и сложными пятнами, но на деликатных поверхностях использовать их нельзя. Синий цвет указывает на мягкую поверхность полоски, а по жесткости такая губка будет следующей после желтой. Ею можно мыть стекло, а вот со сложными пятнами она, скорее всего, не справится.

указывает на мягкую поверхность полоски, а по жесткости такая губка будет следующей после желтой. Ею можно мыть стекло, а вот со сложными пятнами она, скорее всего, не справится. Красный и оранжевый цвета означают, что абразив может оттереть засохшую еду, а также подходит для очистки тефлона и эмали. Такие губки предназначены именно для того, чтобы оттирать сложные загрязнения на деликатных поверхностях.

Но зачем производители тогда красят и поролон в губках, если значение имеет только цвет абразивной поверхности? На самом деле это может быть полезным для людей, пользующихся несколькими губками одновременно: так легко определить назначение конкретной губки. Например, зеленая – для мытья посуды, а желтая – для протирания столешниц и тому подобное.

Кроме того, немало людей выбирают конкретный цвет поролона на губках из эстетических соображений – чтобы все элементы кухни согласовывались с ее дизайном и личными предпочтениями хозяина дома.