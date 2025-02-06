Чому губки для посуду мають різний колір: ви й не здогадувалися

Можливо, ви помітили, що в одній упаковці губок є кілька різних кольорів. І, виявляється, вони обираються не просто так, і кожен колір має своє значення.

Колір губок в одній упаковці – це не рішення стилю чи забаганка виробників. У кожному кольорі закодована своя інформація, яку тільки одиниці можуть розшифрувати, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Насіння проросте за лічені дні: ось як його пробудити

Чому губки мають різні кольори?

Ви точно помічали раніше, що кожна губка складається з двох частин – м'якого поролону та жорсткої смужки, що приклеєна до нього. І ця жорстка частина має свою назву – сктч-брайтон, або ж абразивна частина. І ось на що потрібно звертати увагу – це на колір цієї абразивної частини.

Адже саме він визначає те, наскільки жорсткою буде губка. А ось колір, у який пофарбований поролон, може зовсім нічого не означати та не впливати на її застосування.



Губки недарма мають різні кольори / Фото Pexels

Якщо ви розумітимете, які кольори абразивної частини що означають, ви зможете використовувати губки найбільш вдалим чином та досягти максимальної чистоти посуду без зайвого тертя чи пошкоджень.

І якщо ви раніше обирали губки не за кольором абразиву, а за іншими параметрами, то варто змінити підхід. Можливо, ви вже помітили, що найпопулярніших кольорів існує всього два – жовтий та зелений.

Жовтий колір забезпечує дбайливий догляд. Така губка підходить для очищення скляного посуду, фарфору та кришталю. В такій губці немає абразивних частинок, тож для чищення бруду та нагару, що присохнув до посуду, вона не підійде.

забезпечує дбайливий догляд. Така губка підходить для очищення скляного посуду, фарфору та кришталю. В такій губці немає абразивних частинок, тож для чищення бруду та нагару, що присохнув до посуду, вона не підійде. Зелений колір натомість свідчить, що губка дуже жорстка. Вона підійде для миття застарілого жиру, пригорілої їжі та залишків нагару. Та будьте обережні – такою губкою можна легко пошкодити емаль.

натомість свідчить, що губка дуже жорстка. Вона підійде для миття застарілого жиру, пригорілої їжі та залишків нагару. Та будьте обережні – такою губкою можна легко пошкодити емаль. Чорний колір . Якщо вам зустрілася така губка, знайте, що вона має максимальну щільність віскози та вміст абразивних речовин. Такі губки легко впораються з нагаром та складними плямами, але на делікатних поверхнях використовувати їх не можна.

. Якщо вам зустрілася така губка, знайте, що вона має максимальну щільність віскози та вміст абразивних речовин. Такі губки легко впораються з нагаром та складними плямами, але на делікатних поверхнях використовувати їх не можна. Синій колір вказує на м'яку поверхню смужки, а за жорсткістю така губка буде наступною після жовтої. Нею можна мити скло, а ось зі складними плямами вона, скоріш за все, не впорається.

вказує на м'яку поверхню смужки, а за жорсткістю така губка буде наступною після жовтої. Нею можна мити скло, а ось зі складними плямами вона, скоріш за все, не впорається. Червоний та оранжевий кольори означають, що абразив може відтерти засохлу їжу, а також підходить для очищення тефлону та емалі. Такі губки призначені саме для того, щоб відтирати складні забруднення на делікатних поверхнях.

Та навіщо виробники тоді фарбують і поролон в губках, якщо значення має тільки колір абразивної поверхні? Насправді це може бути корисним для людей, що користуються кількома губками водночас: так легко визначити призначення конкретної губки. Наприклад, зелена – для миття посуду, а жовта – для протирання стільниць тощо.

Окрім того, чимало людей обирають конкретний колір поролону на губках з естетичних міркувань – аби всі елементи кухні узгоджувалися з її дизайном та особистими уподобаннями господаря дому.