Зачем люди носят кошачьи усы в кошельке: это захотят повторить все

Часто у наших пушистиков самостоятельно выпадают усы. Они довольно длинные и заметные, поэтому вы можете найти их на ковре или кровати. Выбрасывать их не стоит и вот почему.

Найденный кошачий ус воспринимается как символ благополучия и достатка, пишут Советы 24. Отложенную находку советуют отложить и к ней добавить впоследствии еще два усика.

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Зачем класть кошачьи усы в кошелек

Народные приметы говорят, что если поставить три кошачьих уса в кошелек, то это станет приманкой для богатства и достатка. Уже вскоре вам могут дать премию, повысить в должности или увеличить зарплату. Даже еще наши бабушки говорили, что кошачьи усы помогают найти нюх к деньгам.

Кроме того, кошачьи усы способны обострить интуицию владельца. Носить его в кошельке надо, как талисман.



Кошачьи усы приносят успех / Фото Pexels

Также говорят, что кошачьи усы помогают в любви. Надо его найти и поставить под подушку. По народным верованиям, вскоре в жизни девушки появится любимая половинка.

Однако ни в коем случае усы нельзя срезать самостоятельно, поскольку вы сделаете кошке еще хуже и лишите домашнего любимца ориентирования в пространстве. Он должен отпасть самостоятельно.

Держать котиков дома достаточно полезно, поскольку они способны улучшать эмоциональное состояние своих владельцев и уменьшать чувство стресса, тревоги или депрессии.