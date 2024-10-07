Для того, чтобы не скучать долгими осенними вечерами, нужно позаботиться о том, чтобы найти для себя интересные и необычные хобби. І Советы 24 подготовили список таких, которые можно освоить за считанные недели.

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Вязание

Вязание крючком или спицами – это невероятное занятие для холодного времени года. Так вы можете овладеть не только еще одним увлекательным умением, но и изготовить подарки для родных и близких своими руками.

И не пугайтесь браться за вязание. Несмотря на то, что это может показаться сложным, есть немало проектов для новичков, которые будут под силу даже тем, кто впервые берет в руки нити. Например, например, вязание маленького сердечка крючком, что может стать подвеской или дармовисом.

Урок вязания сердца крючком / Видео с YouTube "Сделай это сам"

Изготовление свечей

Возможно, у вас дома есть несколько свечей, которые уже почти сгорели, но вы не хотите выбрасывать баночки от них? Это значит, что вы нашли хобби на осень – изготовление свечей. Вы можете восстановить свои старые, или же сделать новые с нуля.

Для этого вам не понадобится много материалов и усилий, а результат поразит друзей и знакомых.

Как сделать свечу из соевого воска / Видео с YouTube-канала Kateryna Bay

Изготовление букетов

Букеты – это прекрасный способ добавить ярких красок в ваш дом, а их составление – неожиданное хобби, которое может увлечь с первых минут. Каждый цветок имеет свое значение в языке цветов, и правильно составить их в композицию иногда не так просто, как кажется.

И, к счастью, вы можете найти немало бесплатных уроков, которые помогут овладеть это непростое искусство.

Сбор композиции в кашпо / YouTube-канал Ukrainian Flower School

Валяние из шерсти

Все, что вам нужно для этого хобби – это специальная игла и немного шерсти. С помощью этих двух вещей вы можете создать невероятные игрушки и украшения, которые станут украшением вашего дома на долгие годы.

И овладеть этим увлечением совсем несложно.

Как валять из шерсти / Видео с YouTube