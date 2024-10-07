Для того, щоб не сумувати довгими осінніми вечорами, потрібно подбати про те, щоб знайти для себе цікаві і незвичні хобі. І Поради 24 підготували список таких, які можна опанувати за лічені тижні.

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В'язання

В'язання гачком чи спицями – це неймовірне заняття для холодної пори року. Так ви можете опанувати не тільки ще одне захопливе вміння, але й виготовити подарунки для рідних та близьких своїми руками.

І не лякайтеся братися за в'язання. Попри те, що це може здаватися складним, є чимало проєктів для новачків, які будуть під силу навіть тим, хто вперше бере в руки нитки. Як-от, наприклад, в'язання маленького сердечка гачком, що може стати підвіскою чи дармовисом.

Урок в'язання серця гачком / Відео з YouTube "Зроби це сам"

Виготовлення свічок

Можливо, у вас вдома є кілька свічок, які вже майже згоріли, але ви не хочете викидати баночки від них? Це значить, що ви знайшли хобі на осінь – виготовлення свічок. Ви можете відновити свої старі, або ж зробити нові з нуля.

Для цього вам не знадобиться багато матеріалів та зусиль, а результат враить друзів і знайомих.

Як зробити свічку з соєвого воску / Відео з YouTube-каналу Kateryna Bay

Виготовлення букетів

Букети – це прекрасний спосіб додати яскравих барв у ваш дім, а їхнє складання – несподіване хобі, яке може захопити з перших хвилин. Кожна квітка має своє значення у мові квітів, і правильно скласти їх у композицію іноді не так просто, як здається.

Та, на щастя, ви можете знайти чимало безкоштовних уроків, які допоможуть опанувати це непросте мистецтво.

Збір композиції у кашпо / YouTube-канал Ukrainian Flower School

Валяння з шерсті

Все, що вам потрібно для цього хобі – це спеціальна голка та трохи шерсті. За допомогою цих двох речей ви можете створити неймовірні іграшки та прикраси, які стануть окрасою вашого дому на довгі роки.

І опанувати це захоплення зовсім нескладно.

Як валяти з шерсті / Відео з YouTube