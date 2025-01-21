Несмотря на то, что обычай существует уже очень много лет, далеко не все знают, что он означает, сообщает 24 Канал. Принято говорить "горько" на свадьбе только у славян – в других культурах аналогов этой традиции нет.

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Почему на свадьбе кричат "горько"?

В старину вроде бы кричать "горько" на свадьбе могли только старшины или мужчины с крепкими семьями – считалось, что так их опыт и мудрость передаются молодоженам. Позже же обычай распространился на всех гостей, и возгласы можно услышать чуть ли не после каждого тоста.

Говорят также, вроде напиток на столе слишком горький, а поцелуй молодоженов может его подсластить. Именно поэтому после того, как гости начинают выкрикивать "Горько!", молодожены должны поцеловаться.

Если же жених и невеста хотят завершить поцелуи, они могут ответить гостям: "Сладко!" Такой ответ вроде бы символизирует завершение "горького периода" и начало счастливой семейной жизни.



Традиции на свадьбе имеют интересное происхождение / Фото Pexels

Также предки безоговорочно верили в то, что приметы сбываются – и поэтому на свадьбах немало обрядов были направлены на то, чтобы отпугнуть злых духов. Считалось, что они наблюдают за ходом свадьбы и только и ждут, чтобы сглазить молодым. Именно поэтому гости кричали "горько", чтобы продемонстрировать, будто у мужа и жены все "плохо".

Многократное повторение слова "горько" на свадьбе должно было и пообещать молодоженам счастливую жизнь. Считалось, что так гости забирали у молодых их неприятности, чтобы те жили сладко. Кроме того, существовал еще один интересный обычай, который дошел и до наших дней. После возгласа "горько" и начала поцелуя, гости считали до ста.

Чем дольше молодожены не отрывали губ, то дольше должен был продержаться их брак. Сейчас к этому обычаю относятся как к несерьезному соревнованию, но еще несколько веков назад ему уделяли значительно большее внимание.