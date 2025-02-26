Зачем ставить лавровый лист под коврик и у дверей: вас ждет кое-что очень интересное

Лавровый лист используют для приготовления различных блюд – для супов, подлив или консерваций. Большинство могут удивиться, но обычный лавровый лист может стать оберегом в вашем доме.

Если его правильно разместить перед входной дверью, то это не только убережет от проблем, но и привлечет успех в жизнь, пишет 24 Канал.

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Зачем класть лавровый лист под коврик

По народным поверьям, лавровый лист нужно положить под коврик у входа в дом. Люди верят, что таким образом можно защититься от проблем, бед и негативной энергетики. Кроме того, листок является определенным талисманом, поскольку может привлечь успех в дом и счастье.

Обратите внимание и на то, что класть лавровый лист нужно в специально определенные дни. Лучше всего их ставить на Растущую Луну. Нужно взять 4 красивых листочка и положить возле двери крестообразно черешками друг к другу, а потом накрыть ковриком. Менять листочки нужно раз в месяц. После первого ритуала их надо менять тогда, когда Луна будет в фазе Новолуния.



Лавровый лист привлекает успех / Фото Unsplash

В противном случае листочки можно просто подвесить у двери за красную нить, но сделайте это так, что не было очень заметным для окружающих. Для этого метода вам понадобится 5 листочков.

Для чего еще используют лавровый лист

Если в коридоре стоит старый ковер, то из-за запыления и загрязнения он может не совсем хорошо пахнуть. После его тщательной очистки советуем положить под ковер 5 – 6 листочков и уже на следующий день в коридоре будет ощущаться приятный аромат, поскольку лавровый лист прекрасно маскирует все плохие запахи.

Также специфический запах лаврового листа способен отпугнуть из дома вредных насекомых, поэтому его можно измельчить любым способом и посыпать им порог дома или дорожку возле ковра.