5 причин, почему ваши лилии не цветут: на заметку садоводам

Лилии - это те цветы, которые могут добавить элегантности любому саду. Но всего несколько ошибок в уходе могут привести к тому, что ваши лилии просто прекратят цвести.

Лилии ценят прежде всего за их цветы, и поэтому садоводы могут столкнуться с большим разочарованием, если их растения прекратят цвести. Поэтому вот несколько причин, почему вас может постичь такая беда.

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Неправильно выбранное место для посадки

Сразу же обратите внимание на это: все дальнейшие факторы не имеют значения, если вы изначально использовали некачественный материал. Хорошие луковицы лилий – это действительно важно, если вы хотите получить яркое цветение.

Первая ошибка наиболее распространенная – плохое место для посадки. Садовая лилия не очень капризна и может расти и на солнце, и в частичной тени. Но цвести она будет только в случае, если будет получать по крайней мере несколько часов солнечного света в день и не будет иметь дефицита питательных веществ.

Почва не соответствует потребностям растения

Неподходящий грунт – это еще одна распространенная причина отсутствия цветов на растениях. По своей природе лилия любит расти в рыхлой и влагопроницаемой земле. Идеальным вариантом будет суглинистая или супесчаная почва. Что касается кислотности, то она должна быть или нейтральной, или слабокислой.

Если земля тяжелая или переувлажненная, это может быть еще одной вероятной причиной отсутствия цветения.

Неправильные подкормки

Если вы в течение нескольких лет вообще не будете вносить подкормки, тогда приготовьтесь к тому, что цветы не будут цвести. Но бывают и другие варианты – подкормки есть, но неправильные. И если вы внесли слишком много азота, как это часто делают садоводы, растение начнет набирать зеленую массу, но совсем забудет о цветении.



Лилии нуждаются в уходе / Фото Pexels

Несвоевременная пересадка и обрезка

Бывают ситуации, когда кажется, что все в порядке – и с почвой, и с местом посадки, и с подкормкой, а растение все еще отказывается цвести. Тогда садоводы забывают об одном важном нюансе: хоть лилии и могут успешно годами расти на одном месте, у них все же есть пик декоративности, и он проходит на 3 – 4 году. После этого нужно провести пересадку, иначе цветы станут маленькими и невыразительными, или же вообще исчезнут.

Нельзя преждевременно удалять стебли – подождите полного увядания, ведь через листовую массу растение питает луковицы нужной энергией.

Игнорирование болезней и вредителей

Периодически лилии нужно осматривать на наличие визуально заметных дефектов – например, пожелтение листьев, ослабление стеблей и тому подобное. И если вы рано обнаружили проблему, нужно воспользоваться профильными средствами против болезней и от вредителей.

В противном же случае нужно удалить больное растение, чтобы оно не заражало другие.