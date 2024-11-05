Вот почему у вас гниют тыквы: 5 основных причин

Тыквы – это овощи, которые можно использовать во множестве разнообразных блюд. Но также славятся они и тем, что их можно хранить в течение очень длительного времени.

Если у вас начинают гнить тыквы, нужно отыскать причину и спасти урожай, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба". Если плоды начинают портиться прямо на кустах, это может привести к серьезному уменьшению урожая.

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Дефицит солнечного света

Это, вероятно, основная причина, которая приводит к гниению тыкв. Дело в том, что именно солнечный свет позволяет растениям проводить процессы фотосинтеза, которые обеспечат растение энергией для роста и развития плодов.

Для того, чтобы избежать этой проблемы, для посадки лучше выбирать открытые участки, где солнце достаточно много попадает на ваши растения. Не стоит также сажать тыквы возле деревьев и строений, которые могут создавать обширную тень.

Чрезмерная влага и неправильный полив

Очень часто тыквы начинают гнить на грядке из-за того, что почва постоянно перенасыщена водой, и это приводит к тому, что растение не может дышать, и на корнях появляется гниль.



Чрезмерная влага приведет к гниению тыкв / Фото Pexels

Для того, чтобы избежать этой проблемы, нужно контролировать уровень полива и влажности почвы. Важно следить за тем, чтобы на участке не застаивалась вода. Также во время полива нужно избегать попадания воды на листья и плоды тыквы.

Контакт тыкв с землей

Если ваши тыквы постоянно контактируют с влажной землей, это точно приведет к гнили, и процесс будет очень трудно остановить. И когда плод лежит на сырой земле, влага не может быстро испаряться, и это создает чрезвычайно благоприятные условия для развития гнили.

Лучше всего будет применять подкладки под тыквы. Для этого можно использовать и доски, и плотный картон – все, что угодно, чтобы изолировать плоды от прямого контакта с землей.

Недостаток удобрений

Возможно, вы замечали, что у тыкв могут гнить только кончики плодов. Такое случается в случае, если культура не получает достаточного количества питательных веществ, а в частности калия, фосфора и азота. Иммунитет растения ослабевает, а это делает растения уязвимыми к различным болезням и гнили.

Поэтому нужно обратить внимание на то, когда вы в последний раз подпитывали тыквы и восстановить этот процесс при необходимости.

Распространенные болезни тыквы

Конечно же, гниль могут вызывать также и болезни. И в таком случае вы заметите не только гниль, но и общую слабость растения. Когда неблагоприятные условия ослабляют растение, различные инфекционные заболевания могут поразить плоды, и это приводит к разложению и потере урожая. Поэтому убедитесь, что ваши тыквы не поражены фузариозом, антракнозом, белой или серой гнилью и тому подобное.