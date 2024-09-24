Зачем на колбасе металлическая клипса: не надо ее отрезать и выбрасывать

Не все из нас задумывались над тем, для чего металлическая клипса на колбасах. Логично, что она служит закрепителем колбасы с обеих сторон, впрочем с ней связан один лайфхак.

Иногда снять пленку с колбасы приводит к значительным трудностям, потому что вместе с ней отслаивается и внутренняя часть, пишут Porady 24. Чтобы колбасу с пленки снять было легко, надо внимательнее присмотреться к металлической клипсе.

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Для чего металлическая клипса на колбасе

Безусловно, клипса отвечает за герметизацию колбасы. Благодаря ей концы колбасной оболочки поддерживают целостность продукта. Герметично закрепленная колбаса предотвращает попадание воздуха и бактерий, поэтому она дольше будет свежей.

Когда колбасу во время производства варят, коптят или вялят, то металлические клипсы помогают мясному изделию сохранять нужную форму и не деформироваться. Некоторые производители используют клипсу для закрепления этикетки с датой изготовления и конечной датой потребления продукта.

Впрочем, как нам использовать металлическую клипсу на колбасе так, чтобы шкурка легко снималась? Все, что нужно сделать, это разрезать колбасное изделие пополам и подкручивать клипсу таким образом, чтобы шкурка сама вползала с колбасы.



Клипса поможет легко снять кожуру с колбасы / Фото Pexels

Благодаря этому лайфхаку вам больше не придется сдирать кожуру сверху так, чтобы потом часть колбасы засыхала без нее. Также этот лайфхак поможет не сдирать кожуру с каждого нарезанного кусочка, поскольку на доске вы будете нарезать уже готовый продукт без кожуры.