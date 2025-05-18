Эти 3 ошибки во время мытья окон делают почти все: стоит знать

Мытье окон – это неприятная, но очень важная обязанность, забывать о которой точно не стоит. Но порой приходится выделять на нее слишком много драгоценных часов и усилий –и скорее всего это происходит из-за того, что вы допускаете несколько ошибок.

Разводы на окнах и рамах, остающиеся после мытья окон – это постоянное разочарование, что постигает многих людей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. И причиной этому – всего 3 распространенные ошибки.

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Мытье горячего стекла

Одна из больших ошибок – это мыть окна во время жаркого дня, когда стекло нагревается на солнце. Это приводит к тому, что моющий раствор очень быстро испаряется – и часто это случается еще до того, как вы успеете его как следует вытереть.

Поэтому чистящее средство оставляет за собой следы или пятна от воды, или видимые разводы. Даже качественные средства не будут работать эффективно, если вы будете мыть окна под палящим солнцем.

Использование грязных или ворсистых тряпок

Многие для протирания стекла используют бумажные полотенца, хлопковые тряпки или другие обычные ткани – и хотя это и кажется удобным вариантом, и на самом деле больше вредит, чем приносит пользы. Как бы тщательно вы не чистили свое стекло, вам не удастся достичь идеального блеска с неправильной или грязной тканью.



Мыть окна нужно правильными тряпками / Фото Pexels

Идеальным решением станут тряпки из микрофибры – они специально разработаны для улавливания грязи, поглощения жидкостей и полировки поверхностей. И основное их преимущество заключается в том, что они не оставляют за собой ворса.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как можно почистить следы от скотча на окнах.

Использование воды из-под крана

Если вы не пользуетесь покупными средствами, а готовите свои средства для чистки окон, вам нужно избегать этой распространенной ошибки. Водопроводная вода, особенно в случае, если она жесткая, может привести к появлению неприятных разводов на окнах и отложений кальция и магния, содержащихся в воде.

Вместо этого лучше взять кипяченую воду – тогда ее уже можно смешивать для чистки с уксусом или концентратом средства для чистки стекол.