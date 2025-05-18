Ці 3 помилки під час миття вікон роблять майже всі: варто знати

Миття вікон – це неприємний, проте дуже важливий обов'язок, забувати про який точно не варто. Але часом доводиться виділяти на нього аж надто багато дорогоцінних годин та зусиль – і скоріш за все це відбувається через те, що ви припускаєтеся кількох помилок.

Розводи на вікнах та рамах, що залишаються після миття вікон – це постійне розчарування, що спіткає багатьох людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. І причиною цьому – всього 3 поширені помилки.

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Миття гарячого скла

Одна з великих помилок – це мити вікна під час спекотного дня, коли скло нагрівається на сонці. Це призводить до того, що мийний розчин дуже швидко випаровується – і часто це трапляється ще до того, як ви встигнете його як слід витерти.

Через це засіб для чищення залишає за собою сліди чи плями від води, або ж видимі розводи. Навіть якісні засоби не працюватимуть ефективно, якщо ви будете мити вікна під палючим сонцем.

Використання брудних чи ворсистих ганчірок

Чимало людей для протирання скла використовують паперові рушники, бавовняні ганчірки чи інші звичайні тканини – і хоч це й здається зручним варіантом, та насправді більше шкодить, ніж приносить користі. Як би ретельно ви не чистили своє скло, вам не вдасться досягти ідеального блиску з неправильною або брудною тканиною.



Мити вікна потрібно правильними ганчірками / Фото Pexels

Ідеальним рішенням стануть ганчірки з мікрофібри – вони спеціально розроблені для вловлювання бруду, поглинання рідин та полірування поверхонь. І основна їхня перевага полягає в тому, що вони не залишають за собою ворсу.

До речі, раніше ми вже розповідали, як можна почистити сліди від скотчу на вікнах.

Використання води з-під крана

Якщо ви не користуєтеся покупними засобами, а готуєте свої засоби для чищення вікон, вам потрібно уникати цієї поширеної помилки. Водопровідна вода, особливо у випадку, якщо вона жорстка, може призвести до появи неприємних розводів на вікнах та відкладень кальцію й магнію, що містяться у воді.

Натомість краще взяти кип'ячену воду – тоді її вже можна змішувати для чищення з оцтом чи концентратом засобу для чищення скла.