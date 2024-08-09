Черные пятна – это большая проблема, с которой приходится сталкиваться очень многим огородникам. Но это еще не значит, что вам придется выбрасывать плоды. Вполне достаточно будет обработать их, и сделать это вовремя.

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Почему помидоры чернеют

Если ваши помидоры теряют цвет и становятся тусклыми или вообще черными снизу, это может сигнализировать о появлении болезни, а именно – вершинной гнили. Часто она поражает помидоры в случае, если они получили недостаточно кальция. И обычно в почве этого вещества достаточно, но он может не просачиваться сквозь растение.

Для того, чтобы это изменить, возможно, вам нужно изменить систему полива. Проводить его нужно регулярно и равномерно, чтобы все помидоры получили одинаковое количество влаги. Для того, чтобы сохранять влагу, вы можете также провести мульчирование почвы.

А в следующем году подумайте о том, чтобы внести кальций в землю еще до того, как начнете высаживать рассаду. Он может быть в древесной золе или перемолотой скорлупе яиц. Процедуру следует проводить на грядках, где будете сажать помидоры, потому что именно эта культура наиболее подвержена вершинной гнили.



Помидоры могут чернеть / Фото Pexels

Если же черные пятна не снизу, а появляются по всему плоду, на листьях и кустах томатов – это фитофтороз. А вот если черный только ствол – это полупаразитные грибы. В любом случае вам нужно детально исследовать грядку, чтобы определить заболевание.

Чем обрызгивать помидоры

Средство против фитофторы приготовить достаточно легко, и существует несколько вариантов, которые вы можете использовать.

Настой дрожжей – 100 граммов прессованного продукта на ведро воды.

Молоко с йодом – на литр нужно добавить 20 капель йода и развести в ведре воды.

Уксус – добавьте его в ведро воды в количестве 100 миллилитров.

Против вершинной гнили нужно использовать другие средства.