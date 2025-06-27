Зачем на ручке сковородки есть отверстие: это чрезвычайно полезная тайная функция
- Отверстие на ручке сковородки предназначено для удержания ложки или лопатки, что помогает избежать загрязнения столешницы и сохранить кухонную утварь.
- Отверстие в крышке сковороды позволяет лишнему пару выходить наружу, что способствует более полезному приготовлению блюд.
Возможно, вам уже приходилось замечать, что на конце ручки практически любой сковородки есть интересное отверстие, назначение которого не совсем очевидно. Впрочем, оно создано недаром и может оказаться весьма полезным.
Многие думают, что отверстие на ручке сковородки создано для того, чтобы вешать ее на крючок, сообщает 24 Канал. И несмотря на то, что так его можно использовать, основная его функция заключается совсем не в этом.
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Зачем нужно отверстие в ручке сковородки?
Оказывается, отверстие в ручке сковородки существует не просто так, и оно может значительно упростить процесс приготовления пищи. Он нужен для того, чтобы вам не пришлось во время жарки искать ложку или лопатку – ведь ее можно оставить прямо в отверстии!
Этот простой трюк поможет убедиться, что маленькие частицы дерева с лопатки не попадут в вашу пищу, а столешницы не будут загрязнены, и также не придется использовать дополнительных тарелок для ложек.
К слову, ранее мы уже рассказывали о другом полезном лайфхаке – зачем класть фольгу в морозильную камеру.
Но оставлять ложку или лопатку в отверстии на ручке сковородки нужно не только для того, чтобы оставлять вашу кухню в чистоте. На самом деле так вы можете спасти и свои блюда, и кухонную утварь – и особенно внимательными стоит быть в случае, если оно изготовлено из силикона.
Каждый раз, когда вы оставляете силиконовую лопатку в кипящей жидкости или даже просто близко к сковородке, вы подвергаете ее воздействию достаточно высоких температур. И это может привести не только к тому, что вам придется преждевременно заменить лопатку, ведь она расплавится, но и к риску попадания в пищу бисфенола – токсина, содержащегося в большинстве пластмасс.
Ну и, конечно же, если кухня у вас достаточно маленькая, использование отверстия на ручке для подвешивания сковороды также может быть полезным лайфхаком, что поможет сэкономить пространство.
Отверстие в ручке сковородки очень полезно / Фото Pexels
Зачем нужна дырка в крышке сковороды?
Если вы замечали небольшое отверстие в крышке и также задумывались, зачем оно нужно, ответ прост – лишний пар не задерживается внутри и вовремя выходит наружу. Но дело не только в этом – благодаря такой крышке ваши блюда получаются гораздо полезнее, чем без нее.
Ведь в таком случае пища не столько жарится, сколько тушится или парится.