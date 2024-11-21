Почему на женской и мужской одежде пуговицы с разных сторон: простое объяснение

Если вы раньше не знали, как отличить женскую рубашку от мужской, то сделать это можно не только по наличию вытачек или по размеру, но и просто взглянув на пуговицы.

Пуговицы были изобретены еще очень давно, и с тех пор они являются важным элементом многих вещей в гардеробе – и мужском, и женском, сообщает 24 Канал. Вот только пришивают их с разных сторон.

Интересно Зачем сзади джинсов нашивают кожаную вставку: секрет знают единицы

Почему на мужской одежде пуговицы справа?

Точного объяснения этого феномена не знает никто, но версии все же существуют. Одна из них – раньше мужчины часто носили при себе шпагу или меч, и для того, чтобы одежда не мешала во время фехтования, пуговицы размещали справа.

Шпагу носили на левой стороне, а доставали ее правой рукой. Если бы пуговицы были слева, ручка шпаги могла бы легко зацепиться за одежду. Другая версия также связана с оружием – вроде бы это военный обычай.

Форма должна застегиваться справа налево для того, чтобы ее можно было легко одеть и снять свободной рукой. Кроме того, при необходимости под полой одежды можно согреть правую руку, в которой держат оружие.



Пуговицы на мужских рубашках нашивают справа / Фото Pexels

Почему на женской одежде пуговицы слева?

Здесь объяснение уже немного отличается. Раньше богатые женщины никогда не одевались сами – им в этом помогали служанки и камеристки. И для того, чтобы им было легко застегивать бесконечные пуговицы, их стали пришивать на левую сторону – под правую руку человека, помогающего в одевании.

Интересно, что обычай пережил даже ХХ век – эпоху, когда одежду уже начали не отшивать индивидуально, а производить массово. Есть еще одно объяснение такого кроя одежды – с пуговицами слева во время езды на лошади ветер не будет пробиваться под одежду. А это было очень важно, ведь раньше женщины ездили верхом боком, в дамском седле.