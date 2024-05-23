Что делать, чтобы зацвела орхидея: есть один ингредиент, который поможет

Купленная орхидея в магазине будет цвести в вашем доме несколько месяцев. Это растение имеет свойство отдыхать определенный период, а затем снова зацвести. Однако если вместо этого вы видите, что орхидея начинает чахнуть, стоит воспользоваться одним действенным методом.

На то, что растение не зацветает снова могут повлиять несколько факторов: перемещение вазона в другое место, сухой воздух или недостаточный полив. Орхидея не является капризным растением, однако за основными этапами ухода надо следить.

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Что делать, чтобы орхидея зацвела

Для того, чтобы орхидея снова начала цвести – подкладывайте к горшку с цветком кусочки льда. Специалисты говорят, что это будет побуждать растение к стрессу, после чего оно снова продолжит цветение. Флористы также советуют подкармливать орхидею домашними удобрениями.

Чем полить орхидею для пышного цветения

Настой банановых шкурок

Кожуры банана содержат много фосфора, азота и магния. Настой способен ускорить фотосинтез, поэтому после такого удобрения листья растения станут блестящими, а цветы ярче.

Приготовить настой достаточно просто. Помытые кожуры бананов надо залить кипяченой водой, охлажденной до 40 градусов. Накройте крышкой и оставьте в темном месте на 3 дня. После этого концентрат настоя надо разбавить с водой в пропорции 1:1.

Поливайте этим настоем растение в горшке или замачивайте в нем корни на 10 минут. Также цветоводы советуют опрыскивать им воздушные корни.



Используйте удобрения для подкормки орхидеи / Фото Pexels

Отвар из шелухи лука

В нем содержится коротин, фионцид, минеральные соли и витамины, а еще он имеет антибактериальный эффект. Настой из луковой шелухи залейте горячей водой, дайте настояться в течение 5 минут и охладите.

Процеженным настоем поливайте орхидею раз в месяц. Хранить луковый настой не стоит, поэтому каждый раз готовьте свежий.

Кофе или чай

В этих напитках содержится много необходимых для цветения растения элементов и веществ. Если в вашей чашке останется немного чая или кофе – подлейте напитком орхидею.