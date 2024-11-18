4 неожиданные причины, по которым вы никак не можете потерять вес: что с этим делать

Потеря веса – это совсем небыстрый и сложный процесс, поэтому рассчитывать на моментальный результат не стоит. Но если время идет, а килограммы не исчезают, тогда вы можете допускать некоторые распространенные ошибки.

Возможно, вы придерживаетесь правильного питания, занимаетесь спортом и точно знаете, сколько калорий съели каждый день, но результатов все еще нет? Дело в том, что есть и другие факторы, на которые также нужно обратить внимание, сообщает 24 Канал со ссылкой на Live Strong.

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Вы выбираете менее питательные продукты

Еда с высокой степенью обработки, например фастфуд, белый хлеб, упакованные закуски и обработанное мясо, могут быстро удовлетворить ваш голод. Но в долгосрочной перспективе они только заставят вас есть больше. Обработанные пищевые продукты созданы так, чтобы тело стремилось к ним снова и снова. И во время похудения вам нужно помнить, что качество пищи не менее важно, чем количество потребленных калорий.

Вы испытываете стресс

Из-за неконтролируемого напряжения вы точно будете чувствовать себя хуже, и этот стресс почти наверняка повлияет и на ваш вес.

Гормон стресса кортизол повышает аппетит, и вы можете стремиться к еде, которая содержит больше сахара, рафинированных углеводов и нездоровых жиров. Стресс заставляет эмоционально “заедать” напряжение, и это может привести к нежелательным изменениям в весе.



Стресс может повлиять на вес / Фото Pexels

Управление стрессом может облегчить контроль аппетита, поэтому вы можете попробовать медитацию, прослушивание спокойной музыки и тому подобное.

Вы набираете мышцы

Если вы видите, что вы теряете сантиметры, но не вес, это может происходить из-за того, что вы немного нарастили мышцы. Если вы регулярно тренируетесь и чередуете кардио с силовыми упражнениями, тогда очень вероятно, что ваше соотношение мышц и жира меняется.

И если вы придерживаетесь разумных пищевых привычек и регулярно занимаетесь спортом, тогда ваша физическая форма и здоровье улучшаются независимо от того, что говорят вам весы, ведь они не могут определить разницу между жиром и мышцами.

Вы не высыпаетесь

Малое количество сна приводит к тому, что вы чувствуете себя уставшими и раздраженными. И если вы не получаете нужное количество сна каждую ночь, в конце концов это может сказаться и на вашем весе. Тогда активируются гормоны, повышающие аппетит, и это заставляет вас жаждать высококалорийной пищи, которая будет способствовать увеличению веса.