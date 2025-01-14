Больше так не делайте: почему волосы нельзя смывать в унитаз

Вместо мусорного ведра люди любят много вещей выбрасывать в унитаз, среди них – волосы, однако этого делать не надо. Казалось бы, что от волос канализационной сети ничего не будет, но со временем унитаз может забиться, поэтому его придется чистить.

Волосы собранные с расчески могут прилипнуть к другим отходам, а если их будет слишком много, то через некоторое время унитаз забьется, пишет 24 Канал.

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Чтобы избежать засорения канализации, внутрь нельзя смывать ничего, кроме туалетной бумаги. Именно волосы образуют такую пробку, которая и становится основой для серьезных засоров.

Здесь важно понимать, что волосы не растворяются в воде, поэтому после того, как попадают в канализацию, образуют такую своеобразную сетку, на которой начнут накапливаться другие предметы, а это уже приведет к дальнейшим проблемам.

Большинство из нас привыкли бросать в унитаз бумажную бумагу, но и этого делать не надо. Ее лучше выбрасывать в мусорку. Бумага является плотной и плохо растворяется в воде. Кошачьи наполнители также является плохой идеей для очистки унитаза, поскольку они способны слипаться в комок и образовывать засоры.



Нельзя бросать волосы в унитаз / Фото Pexels

Нельзя ни в коем случае бросать в унитаз женские средства гигиены. От воды они набухают и образуют пробку в канализации. Памперсы и диски из ваты имеют такой же принцип.

Если у вас осталась еда, выбросьте ее в мусорник, а не в унитаз. Рис, макароны или гречка тоже способны образовать засорение, оставляя на унитазе грязные разводы. Соблюдение этих правил позволит избежать неприятных ситуаций и сохраните сантехнику.