Многие жители и частных домов, и квартир имеют бойлеры, установлены в ванной комнате, чтобы всегда иметь доступ к горячей воде, сообщает 24 Канал. Впрочем, прибор может потреблять очень много энергии – особенно, если на нем выставлена неправильная температура.

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Какую температуру выставить на бойлере?

Конечно, здесь нужно найти золотую середину – чтобы вы и не тратили зря энергию, но и не рисковали мыться в едва теплой воде. Кроме того, это может быть также и опасно из-за легионеллы – бактерию, что часто вспоминают в связи с температурой воды.

И многие эксперты говорят, что бойлер должен быть настроен на 60 градусов, а вода в кране должна быть по крайней мере 50. Впрочем, также можно без лишних переживаний снизить температуру бойлера до 45 или даже 40 градусов.

Но при таком условии вам нужно запускать ежедневный нагрев котла до 60 градусов в течение одного часа.



Температура бойлера должна быть 50 – 60 градусов / Фото Pexels

Как выставить температуру на бойлере?

В зависимости от модели прибора, есть несколько типов регулирования уровня нагрева воды. В современных бойлерах может быть сенсорная панель, и разобраться с ней чрезвычайно просто. Соответствующая ручка размещается на лицевой панели: для изменения температуры ее нужно просто поворачивать влево или вправо.

Но если такого регулятора на панели нет, он может быть размещен под крышкой защиты, которую сначала нужно снять с помощью отвертки, сняв винтик внизу. Ручку переключите в другое положение, ориентируясь на нужную температуру.