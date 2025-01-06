Чимало жителів і приватних будинків, і квартир мають бойлери, встановлені у ванній кімнаті, аби завжди мати доступ до гарячої води, повідомляє 24 Канал. Втім, прилад може споживати дуже багато енергії – особливо, якщо на ньому виставлена неправильна температура.

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Яку температуру виставити на бойлері?

Звісно, тут потрібно знайти золоту середину – аби ви й не витрачали даремно енергію, але й не ризикували митися у заледве теплій воді. Окрім того, це може бути також й небезпечно через легіонеллу – бактерію, що часто згадують у зв'язку з температурою води.

І чимало експертів говорять, що бойлер має бути налаштований на 60 градусів, а вода в крані має бути принаймні 50. Втім, також можна без зайвих переживань знизити температуру бойлера до 45 чи навіть 40 градусів.

Та за такої умови вам потрібно запускати щоденне нагрівання котла до 60 градусів протягом однієї години.



Температура бойлера має бути 50 – 60 градусів / Фото Pexels

Як виставити температуру на бойлері?

Залежно від моделі приладу, є кілька типів регулювання рівня нагрівання води. У сучасніших бойлерах може бути сенсорна панель, і розібратися з нею надзвичайно просто. Відповідна ручка розміщується на лицьовій панелі: для зміни температури її потрібно просто повертати вліво чи вправо.

Але якщо такого регулятора на панелі немає, він може бути розміщений під кришкою захисту, яку спершу потрібно зняти за допомогою викрутки, знявши гвинтик внизу. Ручку перемкніть у інше положення, орієнтуючись на потрібну температуру.