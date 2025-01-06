Если вы стараетесь употреблять больше противовоспалительных продуктов каждый день, нет причины ограничивать себя в специях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. На самом деле приправы содержат немало витаминов, минералов и других полезных химических соединений.

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Куркума

Это – лучший выбор для людей, которые пытаются придерживаться противовоспалительной диеты, сообщает диетолог Маша Дэвис. Эта золотистая пряность выделяется среди других своими мощными противовоспалительными свойствами – и все из-за активного соединения куркумин.

Исследования показывают, что куркумин может уменьшать воспаление, что связаны с артритом, сердечными заболеваниями и метаболическими нарушениями.

Черный перец

Этот продукт, во-первых, может повысить вашу способность усваивать куркумин. Кроме того, в перце содержится пиперин, а это соединение, наполнена антиоксидантами, что могут бороться с воспалением в теле.

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Имбирь

Вероятно, все знают о пользе этого корневища. Оно может уменьшать тошноту и помогать в пищеварении, а также соединения, содержащиеся в имбире, обладают противовоспалительными свойствами.

Корень имбиря можно замачивать в горячей воде для имбирного чая или нарезать ломтиками и кубиками для приготовления жареных трав и остальных блюд. Имбирь, кроме того, может предоставить согревающий, пряный вкус ко многим напиткам.



Имбирь обладает противовоспалительными свойствами / Фото Pexels

Чеснок

Чеснок – это одна из основных специй во многих кухнях, и он не только душистый, но и чрезвычайно полезен. Он наполнен витаминами и минералами, в том числе витаминами В6 и С.

Шафран

Каротиноиды, придающие шафрану красивый золотисто-оранжевый цвет, также являются мощными антиоксидантами, которые помогают уменьшать воспаление. Они могут быть особенно полезными для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.