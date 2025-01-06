Если не очищать накипь с чайника, то он со временем может снизить его эффективность, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Именно поэтому его надо регулярно чистить и обслуживать, чтобы улучшить работу и продлить срок службы.

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Есть множество методов очистки чайника, но самые популярные из них на основе уксуса, лимонного сока, пищевой соды или лимонной кислоты.

Уксус

Чтобы удалить накипь из чайника, нужно наполнить его наполовину водой и уксусом в равном соотношении. Раствор нужно довести до кипения и оставить в чайнике еще на 20 минут. После того, как чайник остынет – вылейте раствор и тщательно промойте водой, чтобы избавиться от остатков уксуса. После очистки наполните чайник еще раз водой, прокипятите дважды, чтобы вывести стойкий запах уксуса.



Советы, которые помогут отмыть накипь / Фото Pexels

Лимонный сок и пищевая сода

Смешайте лимонный сок и пищевую соду. Смесь должна быть достаточно густой. Эту пасту надо нанести на накипь внутри чайника с помощью мягкой щетки и губки или ткани, чтобы равномерно распределить пасту.

Смесь из лимонного сока и пищевой соды оставьте на 20 минут, чтобы она за это время разрушила все минеральные отложения. После этого прибор надо почистить мягкой щеткой, чтобы аккуратно удалить накипь, а после этого промыть.

Лимонная кислота и вода

Налейте воду в чайник, отмерьте одни или две столовые ложки лимонной кислоты и добавьте внутрь и аккуратно перемешайте. Далее вскипятите чайник и дайте ему настояться в течение 20 минут. Когда чайник остынет, аккуратно почистите все мягкой щеткой и ополосните несколько раз.