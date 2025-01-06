Якщо не очищувати накип з чайника, то він з часом може знизити його ефективність, пише 24 Канал з посиланням на Express. Саме тому його треба регулярно чистити й обслуговувати, щоб покращити роботу й продовжити термін служби.

Читайте також Ці речі у вашій шафі притягують бідність в дім: про них знають одиниці

Є безліч методів очищення чайника, але найпопулярніші з них на основі оцту, лимонного соку, харчової соди чи лимонної кислоти.

Оцет

Щоб видалити накип з чайника, потрібно наповнити його наполовину водою й оцтом у рівному співвідношенні. Розчин потрібно довести до кипіння й залишити в чайнику ще на 20 хвилин. Після того, як чайник охолоне – вилийте розчин й ретельно промийте водою, щоб позбутися залишків оцту. Після очищення наповніть чайник ще раз водою, прокип’ятіть двічі, щоб вивести стійкий запах оцту.

Поради, які допоможуть відмити накип
Поради, які допоможуть відмити накип / Фото Pexels

Лимонний сік та харчова сода

Змішайте лимонний сік та харчову соду. Суміш повинна бути досить густою. Цю пасту треба нанести на накип всередині чайника за допомогою м’якої щітки й губки чи тканини, щоб рівномірно розподілити пасту.

Суміш з лимонного соку та харчової соди залишіть на 20 хвилин, щоб вона за цей час зруйнувала всі мінеральні відкладення. Після цього прилад треба почистити м’якою щіткою, щоб акуратно видалити накип, а після цього промити.

Лимонна кислота та вода

Налийте воду у чайник, відміряйте одні чи дві столові ложки лимонної кислоти й додайте всередину й акуратно перемішайте. Далі закип’ятіть чайник й дайте йому настоятися впродовж 20 хвилин. Коли чайник охолоне, акуратно почистіть все м'якою щіткою й ополосніть кілька разів.