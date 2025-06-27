Что известно об этом старинном обычае – расскажет 24 Канал.

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Почему стоит повесить веник над дверью

Еще наши прабабушки верили, что веник способен защитить дом от зла, зависти и бед. Древняя примета, которую некоторые считают суеверием, на самом деле имеет глубокий смысл – и даже сегодня ее продолжают придерживаться.

Наши предки верили, что веник, подвешенный вверх щетиной у входа в дом, отгоняет:

злых духов,

завистливых людей,

болезни.

Считалось, что негативная энергия "зацепляется" за щетину веника и не проходит дальше в дом. Такой оберег часто ставили над входной дверью, в углу или над окном. В некоторых регионах веник украшали лентами, сухоцветами или даже монетками – на достаток, мир и благополучие.



Почему стоит повесить веник над дверью / Фото Unsplash

Сегодня такая традиция больше сохранилась в сельской местности или среди ценителей этностиля, однако веник-оберег до сих пор можно увидеть во многих домах как символ защиты и добрых намерений.

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