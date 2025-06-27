Що відомо про цей старовинний звичай – розкаже 24 Канал.
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Чому варто повісити віник над дверима
Ще наші прабабусі вірили, що віник здатен захистити дім від зла, заздрощів і бід. Давня прикмета, яку дехто вважає забобоном, насправді має глибокий сенс – і навіть сьогодні її продовжують дотримуватись.
Наші предки вірили, що віник, підвішений угору щетиною біля входу до хати, відганяє:
- злих духів,
- заздрісних людей,
- хвороби.
Вважалося, що негативна енергія "зачіпається" за щетину віника і не проходить далі в дім. Такий оберіг часто ставили над вхідними дверима, в кутку або над вікном. В деяких регіонах віник прикрашали стрічками, сухоцвітами або навіть монетками – на достаток, мир і добробут.
Чому варто повісити віник над дверима / Фото Unsplash
Сьогодні така традиція більше збереглася в сільській місцевості або серед поціновувачів етностилю, однак віник-оберіг досі можна побачити в багатьох оселях як символ захисту та добрих намірів.
Раніше ми вже пояснювали, чому не можна стукати по столі. Це вважається небезпечним жестом у народних прикметах, що може призвести до сварок або неприємностей.