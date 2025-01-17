Почему нельзя передавать вещи через порог: ответ знают не все

Наверное, всем приходилось слышать о примете, что нельзя передавать вещь через порог. Но что будет, если нарушить запрет, и откуда он вообще взялся?

Немало примет связаны с повседневными вещами, с которыми приходится сталкиваться чуть ли не каждый день. И существуют даже указания относительно того, как правильно передавать вещи другим людям, чтобы не привлечь беду ни к ним, ни к себе, сообщает 24 Канал.

Интересно Что есть, чтобы похудеть: разнообразные закуски, которые понравятся всем

Почему нельзя передавать вещи через порог?

Несмотря на то, что о примете о передаче вещей через порог слышали все, большинство людей даже не догадываются, откуда она происходит. Издавна порог дома считался священной границей между потусторонним и нашим миром, и относились к нему соответственно.

Поэтому когда вы передаете кому-то вещь через порог, есть риск неправильно установить контакт с человеком, который ее получает. И в дальнейшем между вами могут возникать разногласия и различные ссоры. Впрочем, это далеко не единственная причина, почему через порог передавать вещи не стоит. В древности вроде бы существовала также традиция хоронить под порогом прах предков – так духи усопших будут помогать своим родным, живущим в доме.



Передавать через порог нельзя / Фото Pexels

Существует также поверье, будто под порогом живут различные злые духи – и они могут украсть не только гармонию в отношениях, но и финансовый успех, счастье и даже человеческую душу.

Считается, что для того, чтобы избежать таких неприятных последствий, нужно наступить на порог, или выйти к человеку.

Но если уж так случилось, что вам что-то передали через порог, или же это сделали вы, вещи нужно избавиться – считается, что предмет, полученный таким путем, может приносить несчастья.

Впрочем, это не единственная негативная примета про порог. Вот еще несколько, которые нужно запомнить и избегать: