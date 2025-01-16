Диетологи советуют выбирать закуски, которые содержат высокое содержание питательных веществ, белка и клетчатки, пишет 24 Канал со ссылкой на Eatthis.

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Диетолог Мелисса Рифкин отметила, что если для вас важным является похудение, тогда надо ограничить себя в сахаре и пустых калориях. Именно эти продукты замедляют потерю веса и способствуют накоплению жира в организме. Она составила список нескольких лучших закусок, которые идеально подойдут для здорового питания.

Яблоко

Фрукт обеспечит организм клетчаткой и множеством минералов и витаминов.

Морковь и хумус

Они наполнены сытной клетчаткой и полезными жирами. Хумус в сочетании с морковью станет идеальной закуской.

Греческий йогурт

Лучшим вариантом считается неароматизированный йогурт без сахара, который содержит важные микроэлементы, в частности, ценный кальций. Добавляйте для вкуса ягоды, чтобы перекус стал еще вкуснее.

Яйцо

Сваренное вкрутую яйцо – это замечательный перекус на похудении. Диетолог говорит, что яйца содержат необходимые нам микроэлементы – холин и витамин D.



Яйца являются полезным вариантом перехода / Фото Pexels

Орехи

Большинство видов орехов содержат полезные жиры, клетчатку и белки. Это хороший вариант для перекуса, но важно не злоупотреблять ими.

Смузи

Взбейте в блендере шпинат, огурец и капусту с добавлением воды, чтобы получить вкусную закуску. В сети есть множество рецептов здоровых смузи, поэтому ингредиенты можно добавлять согласно собственным предпочтениям.

Индейка

Постное мясо считается отличным вариантом для закуски. Достаточно съесть несколько кусочков, чтобы насытиться. Индейка имеет высокое содержание белка и низкое содержание углеводов. Можно натереть сверху твердый сыр, чтобы мясо было на вкус еще лучше.

Здоровые закуски помогают избежать переедания во время основных приемов пищи, поддерживая стабильный уровень сахара в крови. А еще они играют важную роль в улучшении обмена веществ. Регулярное употребление небольших порций пищи, а именно закусок, может поддерживать активный метаболизм, что способствует эффективному сжиганию калорий.