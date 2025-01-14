С возрастом более сидячий образ жизни, естественная потеря мышечной массы и изменения в гормонах могут привести к тому, что вес будет увеличиваться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Live Strong.

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Создайте дефицит калорий

Для того, чтобы избавиться от жира на животе, нужно сжигать больше калорий, чем потребляете. Большинство людей могут безопасно сократить от 500 до 1000 калорий в день – зависимости от способа питания и количества физических упражнений. И обычно это, по данным Mayo Clinic, приводит к стабильной потере веса.

Впрочем, сокращать слишком сильно количество калорий также нельзя – их должно быть по крайней мере 1200 – 1500.

Уменьшите потребление сахара

Когда вы ограничиваете калории, вы точно захотите, чтобы то, что вы едите, обеспечивало как можно больше питательных веществ. И добавленный сахар точно способствует потреблению калорий, но от него вы не получите практически ничего питательного. И, скорее всего, сахар будет накапливаться в теле в виде жира. Конечно, полностью отказывать себе в сладком не стоит, но все же попробуйте ограничить количество выпечки, сладких конфет и напитков, а также алкоголя.

Ограничьте потребление обработанных продуктов

Нет лучшей диеты для уменьшения жира на животе в любом возрасте, чем уменьшение потребления рафинированного зерна и других обработанных пищевых продуктов. Вместо этого лучше заменить их на цельное зерно и свежие овощи и фрукты – так вы получите гораздо больше клетчатки, которая способствует потере жира.



Стоит потреблять меньше обработанных продуктов / Фото Pexels

Добавьте больше тренировок

Дефицит калорий зависит не только от диеты – также очень важна и ваша физическая активность. И несмотря на то, что сбросить жир на животе только с помощью физических упражнений достаточно сложно, удачно составленная фитнес-программа поможет вам продвинуться на этом пути.

Старайтесь выполнять кардиотренировки по крайней мере по 30 минут пять дней в неделю.

Управляйте стрессом

Одна из многих причин стараться избегать стресса – более высокий уровень гормона кортизола, который ассоциируется со стрессом, связан с увеличением жира на животе. Конечно, полностью избежать стресса невозможно, но несколько простых практик помогут вам справляться с ним лучше.

Вы можете попробовать йогу, медитацию, ведение дневника или разговор с близкими.

Высыпайтесь

Когда вы не высыпаетесь, ваши гормоны голода заставляют вас тянуться к вредной пище: такой, содержащей много сахара или жиров, и тогда ваш метаболизм замедляется. С возрастом может быть сложно получать достаточно много качественного сна, поэтому очень важно следить за своим распорядком дня: убедитесь, что в вашей спальне прохладно, темно и тихо, дайте себе время отдохнуть перед тем, как лечь в постель.

Также очень важно отложить телефон и отказаться от питья и еды перед сном.