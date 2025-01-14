З віком більш сидячий спосіб життя, природна втрата м'язової маси та зміни у гормонах можуть призвести до того, що вага буде збільшуватися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Live Strong.

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Створіть дефіцит калорій

Для того, аби позбутися жиру на животі, потрібно спалювати більше калорій, ніж споживаєте. Більшість людей можуть безпечно скоротити від 500 до 1000 калорій на день – залежно від способу харчування та кількості фізичних вправ. І зазвичай це, за даними Mayo Clinic, приводить до стабільної втрати ваги.

Втім, скорочувати надто сильно кількість калорій також не можна – їх має бути принаймні 1200 – 1500.

Зменште споживання цукру

Коли ви обмежуєте калорії, ви точно захочете, щоб те, що ви їсте, забезпечувало якомога більше поживних речовин. І доданий цукор точно сприяє споживанню калорій, але від нього ви не отримаєте практично нічого поживного. І, швидше за все, цукор буде накопичуватися в тілі у вигляді жиру. Звісно, повністю відмовляти собі у солодкому не варто, але все ж спробуйте обмежити кількість випічки, солодких цукерок та напоїв, а також алкоголю.

Обмежте споживання оброблених продуктів

Немає кращої дієти для зменшення жиру на животі у будь-якому віці, аніж зменшення споживання рафінованого зерна та інших оброблених харчових продуктів. Натомість краще замінити їх на цільне зерно та свіжі овочі та фрукти – так ви отримаєте набагато більше клітковини, яка сприяє втраті жиру.



Варто споживати менше оброблених продуктів / Фото Pexels

Додайте більше тренувань

Дефіцит калорій залежить не тільки від дієти – також дуже важлива і ваша фізична активність. І попри те, що скинути жир на животі тільки за допомогою фізичних вправ досить складно, вдало складена фітнес-програма допоможе вам просунутися на цьом у шляху.

Намагайтеся виконувати кардіотренування принаймні по 30 хвилин п'ять днів на тиждень.

Керуйте стресом

Одна з багатьох причин намагатися уникати стресу – вищий рівень гормону кортизолу, який асоціюється зі стресом, пов'язаний зі збільшенням жиру на животі. Звісно, повністю уникнути стресу неможливо, але кілька простих практик допоможуть вам справлятися з ним якнайкраще.

Ви можете спробувати йогу, медитацію, ведення щоденника чи розмову з близькими.

Висипайтеся

Коли ви не висипаєтеся, ваші гормони голоду змушують вас тягнутися до шкідливої їжі: такої, що містить багато цукру чи жирів, і тоді ваш метаболізм сповільнюється. З віком може бути складно отримувати досить багато якісного сну, тому дуже важливо слідкувати за своїм розпорядком дня: переконайтеся, що у вашій спальні прохолодно, темно та тихо, дайте собі час відпочити перед тим, як лягти у ліжко.

Також дуже важливо відкласти телефон та відмовитися від пиття та їжі перед сном.