Дієтологи радять обирати закуски, які містять високий вміст поживних речовин, білка та клітковини, пише 24 Канал з посиланням на Eatthis.

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Дієтологиня Мелісса Ріфкін зазначила, що якщо для вас важливим є схуднення, тоді треба обмежити себе в цукрі та порожніх калоріях. Саме ці продукти уповільнюють втрату ваги й сприяють накопиченню жиру в організмі. Вона склала список кількох найкращих закусок, які ідеально підійдуть для здорового харчування.

Яблуко

Фрукт забезпечить організм клітковиною та безліччю мінералів та вітамінів.

Морква та хумус

Вони наповнені ситною клітковиною та корисними жирами. Хумус в поєднанні з морквою стане ідеальною закускою.

Грецький йогурт

Найкращим варіантом вважається неароматизований йогурт без цукру, який містить важливі мікроелементи, зокрема, цінний кальцій. Додавайте для смаку ягоди, щоб перекус став ще смачнішим.

Яйце

Зварене круто яйце – це чудовий перекус на схудненні. Дієтологиня каже, що яйця містять необхідні нам мікроелементи – холін та вітамін D.



Яйця є корисним варіантом переходу / Фото Pexels

Горіхи

Більшість видів горіхів містять корисні жири, клітковину та білки. Це хороший варіант для перекусу, але важливо не зловживати ними.

Смузі

Збийте в блендері шпинат, огірок та капусту з додаванням води, щоб отримати смачну закуску. У мережі є безліч рецептів здорових смузі, тож інгредієнти можна додавати згідно з власними вподобаннями.

Індичка

Пісне м’ясо вважається чудовим варіантом для закуски. Достатньо з’їсти кілька шматочків, щоб насититися. Індичка має високий вміст білка та низький вміст вуглеводів. Можна натерти зверху твердий сир, щоб м’ясо смакувало ще краще.

Здорові закуски допомагають уникнути переїдання під час основних прийомів їжі, підтримуючи стабільний рівень цукру в крові. А ще вони відіграють важливу роль в покращенні обміну речовин. Регулярне вживання невеликих порцій їжі, а саме закусок, може підтримувати активний метаболізм, що сприяє ефективному спалюванню калорій.