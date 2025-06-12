Может навредить еще больше: почему опасно пить пищевую соду

Пищевая сода – распространенное средство, которое часто используют не только для кулинарии, но и в народной медицине. Ее иногда употребляют для облегчения изжоги или для "очищения" организма.

Но мало кто знает, что регулярное или бесконтрольное употребление соды внутрь может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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К каким проблемам может привести употребление соды

Сода – это бытовое название гидрогенкарбоната натрия (другие названия: натрий гидрокарбонат, натрий бикарбонат). Ее используют в кулинарии (как разрыхлитель теста) и домашней уборке (чистит, устраняет запахи).

Нарушение кислотно-щелочного баланса

Основное действие соды – нейтрализация желудочной кислоты. При частом употреблении это может изменить естественный кислотно-щелочной баланс организма, что негативно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. В результате могут возникать:

проблемы с пищеварением;

вздутие живота;

дисбактериоз.

Риск "отскока" изжоги

Хотя сода временно снимает симптомы изжоги, она не лечит ее причину. К тому же после кратковременного облегчения часто возникает так называемый "кислотный отскок".

Справка. "Кислотный отскок" – это состояние, когда уровень кислоты в желудке резко возрастает, что только усиливает симптомы.

Нагрузка на почки

Чрезмерное употребление соды может привести к повышенному уровню натрия в организме. Это создает дополнительную нагрузку на почки, особенно у людей с заболеваниями мочевыделительной системы. В тяжелых случаях возможно развитие почечной недостаточности.



Почему опасно пить пищевую соду / Фото Unsplash

Алкалоз - опасное состояние организма

При систематическом избыточном употреблении соды возможно возникновение метаболического алкалоза - состояния, когда в организме нарушается кислотно-щелочной баланс в сторону щелочности. Это может вызвать:

мышечные спазмы;

головокружение;

судороги;

остановку дыхания в крайних случаях.

Как мы видим, употребление соды – не такая уж безопасная идея. Ее кратковременное использование возможно только по согласованию с врачом. Особенно осторожными должны быть люди с проблемами сердца, желудка, почек и с высоким давлением.

Зато пищевая сода может уничтожить сорняки, выжигая их поверхность, но не проникает в почву и не поражает корни.