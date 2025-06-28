Почему нельзя подбирать найденные деньги: вы и не подозревали

Найти купюру прямо под ногами, когда вы вышли на прогулку или спешите по делам – это очень приятно. Впрочем, поднимать ее все же не советуют.

Эзотерики убеждены, что деньги, найденные на улице, не принесут счастья, а только одни проблемы, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". И поэтому советуют не подбирать их, когда находите – и причин на это может быть несколько.

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Почему нельзя забирать найденные деньги?

Если вы нашли деньги на дороге, лучше оставить их там же, ведь некоторые народные верования и суеверия строго запрещают поднимать такие купюры. Вроде бы они часто ассоциируются с ритуалами, что притягивают в жизнь человека негативную энергию и несчастья.

Кроме того, когда вы поднимаете на улице найденные деньги, бессознательно вы можете также забрать на себя все финансовые проблемы человека, что их потеряла.



Найденные деньги не стоит поднимать с земли / Фото Pexels

Еще одна причина, о которой предупреждают эзотерики, заключается в законе Вселенной. Согласно ему, все, что дается в одном аспекте жизни, забирается в другом. Поэтому если вы получите деньги без всяких усилий, это принесет только временную выгоду, но в конце концов может притянуть к вам большие беды и испытания.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, в какие дни недели нельзя платить коммуналку, чтобы не привлечь к себе нищету.

Также верят, что деньги, найденные на улице, потенциально могут быть прокляты, или же их использовали в темных ритуалах. В таком случае они могут привлечь даже энергию смерти в жизнь человека, что ими завладеет, поэтому стоит быть очень осторожными.