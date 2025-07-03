Можно ли праздновать 40 лет: знают не все

Возможно, вам приходилось слышать приметы о том, что нельзя праздновать 40 лет? Поверье передается из поколения в поколение, но о причинах такого запрета знают далеко не все.

Суеверие о том, что сорокалетие нельзя праздновать, корнями тянется в глубокую древность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kokl. Впрочем, действительно ли не стоит устраивать праздник, или примета ошибочна?

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Почему нельзя праздновать 40 лет?

Многие эзотерики связывают запрет на празднование с тем, что в славянской традиции число 40 ассоциируется с переходом, завершением важного цикла. Но одна из самых распространенных версий относительно того, почему именно возраст в 40 лет вызывает настороженность, связана с христианством.

В Библии число появляется не раз, и оно обычно символизирует не только очищение, но и испытания: 40 дней длился Всемирный потоп, 40 лет евреи блуждали по пустыне, 40 дней Иисус постился перед искушениями.

Кроме того, в православных обычаях именно 40 дней после смерти считаются периодом, когда душа еще находится между мирами и может блуждать по местам, где когда-то жил человек – и празднование в этот "сакральный" период может восприниматься как неуважение к духовным законам.

А вот в языческих верованиях с числом 40 были связаны магические ритуалы и обряды, связанные с переходом или смертью. Поэтому празднование 40 лет считалось рискованным – это якобы могло "разгневать" духов или привлечь неудачу.



Существует немало примет о 40-м Дне рождения / Фото Pexels

Что говорят священники о примете?

В православии нет ни одного запрета на празднование 40 лет, а священники еще и часто напоминают, что суеверия – это пережитки язычества, не имеющие ничего общего с христианством.

Каждый день, когда мы просыпаемся - это праздник, который называется жизнь. Каждый день нужно принимать, как важный подарок. Поэтому 40 лет можно праздновать,

– объяснил священник ПЦУ Алексей Филюк.

Поэтому, праздновать 40 лет можно – и это не должно привлечь к человеку никаких несчастий или преград.