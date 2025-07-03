Чи можна святкувати 40 років: знають не всі

Можливо, вам доводилося чути прикмети про те, що не можна святкувати 40 років? Повір'я передається з покоління у покоління, та про причини такої заборони знають далеко не всі.

Забобон про те, що сорокаріччя не можна святкувати, корінням тягнеться у сиву давнину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Kokl. Втім, чи справді не варто влаштовувати свято, чи прикмета помилкова?

Цікаво Щоб не винести з дому щастя та достаток: говоріть це, коли викидаєте сміття

Чому не можна святкувати 40 років?

Чимало езотериків пов'язують заборону на святкування з тим, що у слов'янській традиції число 40 асоціюється з переходом, завершенням важливого циклу. Але одна з найпоширеніших версій щодо того, чому саме вік у 40 років викликає настороженість, пов'язана з християнством.

У Біблії число з'являється не раз, і воно зазвичай символізує не тільки очищення, але й випробування: 40 днів тривав Всесвітній потоп, 40 років євреї блукали пустелею, 40 днів Ісус постив перед спокусами.

Окрім того, у православних звичаях саме 40 днів після смерті вважаються періодом, коли душа ще перебуває між світами і може блукати місцями, де колись жила людина – і святкування у цей "сакральний" період може сприйматися як неповага до духовних законів.

А ось у язичницьких віруваннях з числом 40 були пов'язані магічні ритуали та обряди, пов'язані з переходом чи смертю. Тому святкування 40 років вважалося ризикованим – це начебто могло "розгнівати" духів чи притягнути невдачу.



Існує чимало прикмет про 40-й День народження / Фото Pexels

Що кажуть священники про прикмету?

У православ'ї немає жодної заборони на святкування 40 років, а священники ще й часто нагадують, що забобони – це пережитки язичництва, що не мають нічого спільного з християнством.

Кожен день, коли ми просинаємось - це є свято, яке називається життя. Кожен день потрібно приймати, як важливий дарунок. Тому 40 років можна святкувати,

– пояснив священник ПЦУ Олексій Філюк.

Отож, святкувати 40 років можна – і це не має притягнути до людини жодних нещасть чи перепон.